Пугачева нашлась: Счастливая Примадонна уже обнимается с мужем в Латвии

Алла Пугачева после возвращения в Москву удивила неожиданным поступком. Примадонна, отдохнув всего несколько часов в замке в деревне Грязь, куда приехала с Ленинградского вокзала, уехала из дома.

На черном Rolls-Royce Алла Борисовна через задние ворота уехала в сторону Питера и затем куда-то пропала. Пока поклонники думают, зачем Пугачева вернулась в Россию, сама певица раскрывать местоположение не спешит.

Авто Примадонны, покинувшей особняк, засекли по дороге в Петербург. Сначала машину заметили в Твери, но после этого следы народной артистки потерялись.

Однако уже днем Максим Галкин опубликовал новое фото с женой. В кадре он позирует с улибающейся Примадонной на фоне церкви в Латвии.

Какое сегодня солнечное воскресенье в Сигулде, — подписал снимок шоумен.