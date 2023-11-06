«Еле сдерживала свой порыв»: Наташа Королева захотела устроить нечто неприличное прямо на столе

В минувшую субботу на НТВ стартовал новый сезон телешоу «Суперстар!». Участники музыкального проекта исполнили самые лучшие хиты.

Кай Метов, к примеру, спел композицию Position 2. Выбранная песня оказалась беспроигрышной.

Наташа Королева поделилась своим мнением после выступления участника. Смелое признание артистки прозвучало весьма откровенно. Пока парень пел, звезде захотелось сделать что-то неприличное.

«Во-первых, еле сдерживала свой порыв, чтобы под легендарную песню Position 2 не вскочить прямо на этот стол и не устроить что-то неприличное», - призналась Королева.