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«Еле сдерживала свой порыв»: Наташа Королева захотела устроить нечто неприличное прямо на столе

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«Еле сдерживала свой порыв»: Наташа Королева захотела устроить нечто неприличное прямо на столе
Знаменитости
Источник фото: @koroleva__star

В минувшую субботу на НТВ стартовал новый сезон телешоу «Суперстар!». Участники музыкального проекта исполнили самые лучшие хиты.

Кай Метов, к примеру, спел композицию Position 2. Выбранная песня оказалась беспроигрышной. 

Наташа Королева поделилась своим мнением после выступления участника. Смелое признание артистки прозвучало весьма откровенно. Пока парень пел, звезде захотелось сделать что-то неприличное.

«Во-первых, еле сдерживала свой порыв, чтобы под легендарную песню Position 2 не вскочить прямо на этот стол и не устроить что-то неприличное», - призналась Королева.

Выступление артиста Наташа назвала очень ярким, эмоциональным и актуальным, поэтому поставила ему высший балл.

Информационное агентство «Informing»

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