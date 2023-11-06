Хабенский и Пересильд: Названы лучшие актеры России уходящего года

Представители Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представили рейтинг лучших актеров России 2023 года. В тройку лучших вошли Владимир Машков, Сергей Безруков (по 11%) и Константин Хабенский (12%).

Александра Петрова и Сергея Бурунова назвали по 6% опрошенных. По 4% набрали Павел Прилучный, Евгений Миронов, Никита Михалков. Фигурировали также Данила Козловский, Федор Бондарчук, Дмитрий Певцов, Игорь Петренко, Михаил Пореченков, Дмитрий Нагиев (по 3%). Актрисой года является Юлия Пересильд (11%). На втором месте Светлана Ходченкова с 5%. На третьей строчке Екатерина Гусева (она получила 4%) и Елизавета Боярская (тоже 4%). В списке лучших киноактрис уходящего года значатся Мария Куликова, Ирина Пегова, Любовь Аксенова и Анна Ковальчук (все они получили по 3% голосов).