Москвичи требуют отменить пятидневный рабочий график

В Сети активно обсуждают видеоролик молодой девушки, которая пожаловалась на график новой работы. По ее словам, пять дней в неделю она вынуждена работать по восемь часов.

К тому же, дорога у девушки отнимает много, а после работы уже ни на что нет сил. Некоторые москвичи посочувствовали, а другие присоединились к дискуссии и стали рассказывать, почему не хватает 2-х выходных. Часть жителй столицы и вовсе требовала отменить пятидневный рабочий график.

График 5/2 нужно упразднить и сделать 4/3. Прошли времена, когда люди работали 6/1!

Жизнь одна, поэтому работать необходимо меньше! Хорошо питаться и высыпаться.

К 40 или 50 годам начнем рассыпаться. В таком темпе до пенсии вообще не доживем.

В Европе рабочий день менее 8 часов. Но нам об этом забыли рассказать, когда повышал в РФ пенсионный возраст до европейского.

В Москве рабочий день — как в Китае, чтобы всю работу делала за тебя техника. Но зарплаты у нас не такие, чтобы эту технику купить.



