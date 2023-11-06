«Примадонна пустилась в бег»: Пугачева объявилась в протестантской церкви с мужем-иноагентом

Не успела Пугачева вернуться в Россию, как пустилась вновь в бега. Максим Галкин* вчера разместил общее фото из Латвии. В кадре шоумен позирует с супругой рядом с протестантской церковью в Сигулде.

Алла Борисовна, пробыв в замке несколько часов, выехала с водителем в сторону Петербурга. Ее засекли в Твери у звукозаписывающей студии и затем артистка пропала.

Позже оказалось, что она певица прибыла в Латвию. На новом снимке Пугачева стоит с мужем-иноагентом возле латышского храма. При этом детей пары рядом не было.

* -Физическое лицо, признанное в России иноагентом.