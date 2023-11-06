В фильме Рязанова «Служебный роман» обнаружили киноляп с очками Новосельцева и Калугиной

В фильме Эльдара Рязанова «Служебный роман» обнаружены несколько киноляпов. Например, в одной сцене, когда статистик ставит на стол 20 рублей и хлопает коллегу, Самохвалов остается в шоке, а Новосельцев снимает очки.

Однако в следующей сцене, когда заместитель директора хватает коллегу за грудь, очки вдруг вновь появляются на его лице. Еще один момент происходит, когда Самохвалов поворачивается, чтобы извиниться перед Людмилой Прокофьевной – очки снова оказываются в его руках.

В следующей сцене Калугина и ее подчиненный остаются в кабинете, а Самохвалов решает вернуть себе очки. Людмила Прокофьевна берет другую пару в руки. Затем режиссер показывает их Калугиной и Новосельцеву, но тут очки уже висят на ее руке. При смене плана они снова оказываются на лице, но перевернуты на 180 градусов.