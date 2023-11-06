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Выпивший залпом бутылку водки «за донаты» стример Шлюз умер на глазах подписчиков

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Выпивший залпом бутылку водки «за донаты» стример Шлюз умер на глазах подписчиков
Знаменитости
источник фото: pixabay.com

Во время стрима в белорусском Телеграм-канале «Околоконторы« произошла смерть блогера. Пьяный уроженец Витебска Алексей Кунис (»Шлюз») за деньги выпил залпом бутылку водки. Он с согласия телеведущих стрима лег на диван.

Спустя час зрители увидели, что он посинел и не дышит. После сообщения подписчиков авторы прервали трансляцию, а снятые кадры удалили. 

«Не стало Алексея Кутиса (Шлюз). Покойся с миром», - сообщили утром ведущие.

Канал с 4800 подписчиками рассказывал о злоключениях людей с зависимостью от алкоголя. Главными героями являлись жители Витебска. Они снимали путешествия по городам РФ и Белоруссии, отдых с распитием спиртного.

Информационное агентство «Informing»

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