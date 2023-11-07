«В процессе восстановления»: певица Виктория Дайнеко показала фото в купальнике

В красном купальнике снялась на отдыхе в Стамбуле певица Виктория Дайнеко.

Фото она опубликовала в соцсети и заявила, что сейчас у нее процесс восстановления, пишет Газета.ру.

«Я сейчас не столько в процессе похудения, сколько в процессе восстановления. Не все в организме работает так, как надо, и это нужно исправлять», — сообщила Дайнеко.

Певица отметила, что она 10 лет борется с аутоиммунным заболеванием, поэтому у нее периодически отекает низ живота. По ее словам, она уже устала опровергать слухи о своей беременности. Тем не менее, Виктория хочет еще раз стать матерью, но пока решила не торопить события и пообещала поделиться новостью о беременности со своими поклонниками.

Источник фото: @victoriadaineko

Интересно: у Виктории Дайнеко есть дочь от музыканта Дмитрия Клеймана. С отцом ребенка она развелась. При этом в соцсетях нет фотографий девочки. Певице даже удалось скрыть от поклонников имя своей дочери. Как объяснила Виктория Дайнеко, она не намерена выставлять напоказ жизнь своего ребенка.