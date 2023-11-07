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Украинский рок-музыкант Бледный назвал шуткой свои заявления о польском языке

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Украинский рок-музыкант Бледный назвал шуткой свои заявления о польском языке
Знаменитости
Источник фото: @poshlayamollyofficial

Солист украинской рок-группы «Пошлая Молли» Кирилл Бледный (Кирилл Тимошенко) выразил сожаление по поводу того, что ему приходится объяснять свою шутку о том, что его раздражает польский язык.

«Очевидно же, что это толстый троллинг. И какая вообще Российская империя? Все ведь знают, что я – украинец. Всем известна моя позиция. Очевидно ведь, что я шутил», — отметил Бледный.

Музыкант предположил, что его иронию приняли за чистую монету и не все поняли ее правильно, так как его «юмор не для всех». Бледный согласился с тем, что подобные шутки неуместны на фоне сложившейся ситуации.

Ранее украинский рокер пренебрежительно высказался о польском языке и призвал поляков переходить на русский. Бледный заявил, что не понимает, зачем люди разговаривают на «дурацком» польском языке. Кроме того, он призвал Польшу войти в состав Российской империи.

Музыкант подчеркнул, что его слова исказили и что он не хотел принизить польский язык.

«Приношу извинения за то, что мои слова могли быть истолкованы неправильно. Это был лишь грубый юмор», — написал в сети музыкант.

Информационное агентство «Informing»

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