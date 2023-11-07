«Они будут все ниже»: Юморист Рожков согласился, что качество шуток в КВН упало после ухода Маслякова

Качество шуток КВН упало, согласился участник юмористического проекта «Уральские пельмени» Андрей Рожков.

Он высказался о минусах КВН после того, как из телеигры ушел Александр Масляков в интервью для шоу «Предельник», запись которого доступна на YouTube, пишет Лента.ру. По его словам, после того как Масляков ушел от редактуры, качество шуток в КВН изменилось не в лучшую сторону.

Стали звучать шутки, которые бы Масляков в эфир не пустил. И дальше, полагает Рожков, КВН может опуститься до такого уровня, что зрители будут говорить, что телеигра уже перестала быть похожей на КВН.

В последних выпусках КВН есть шутки, которые находятся ниже уровня, который отслеживал Александр Васильевич

«Можно посмотреть последние выпуски КВН, в каждом есть шутки, которые находятся ниже уровня, который отслеживал Александр Васильевич, они уже ниже — и это процесс плохой, они будут все ниже, ниже и ниже», — заявил Рожков.

Отметим, ранее Рожков негативно высказался о комиках, которые употребляют мат в шутках, и заявил, что важно бороться за чистоту речи и избавляться от матерных слов.