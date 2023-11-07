Любовь Успенская сразила девичьими формами в бикини: Выглядит максиму на 30 лет

Любовь Успенская разместила новые кадры с отдыха. На странице артистки появилось видео из Дубае. В ролике звезда, котрой исполнилось 69 лет, на берегу моря лежит в роскошном бикини. Певица при этом рассказывает, как проходит отпуск.

Подписчики отметили в комментариях, что в свои годы смотрится Успенская максимум на 30 лет и выглядит просто потрясающе. Сама знаменитость не стесняется демонстрировать формы после неудачной пластики, проведенной звездным хирургом на ягодицах.

Артистка жалуется только на поклонников, которые не дают отдохнуть и позагорать. Любовь Залмановну вычисляют настойчивые фанаты даже в темных очках, без прически и макияжа.