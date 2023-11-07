Пугачева поспешно перезахоронила родственников: Известный таролог раскрыла правду о переносе могил

Известный таролог Марианна Абравитова высказалась о переносе могил родственников Аллы Пугачевой. По ее словам, смысла в переносе могил нет, поскольку энергетический след остается навсегда на месте захоронения.

Как полагает эксперт, Примадонна хочет защитить близких от преступных действий. Сейчас есть много недоброжелателей, выступающих против певицы. Эти люди могут отыграться на могилах родствениках Аллы Борисовной, которые являются беззащитными.

Напоследок таролог добавила, что все предпринятые Пугачевой действия лишены всякого смысла, так как люди, желающие узнать точное место захоронения, всегда его найдут, если сильно захотят.