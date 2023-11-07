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Рэпер Моргенштерн предложил SHAMAN вместо России петь за рубежом: «Над этим угорают»

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Рэпер Моргенштерн предложил SHAMAN вместо России петь за рубежом: «Над этим угорают»
Знаменитости
Источник фото: @morgen_shtern

Алишер Моргенштерн* обратился к SHAMAN (Ярославу Дронову). Во время интервью Ксении Собчак он предложил артисту-патриоту петь за другую страну. «Он сразу несколько аудиторий захватил. Одних своим патриотизмом, вторых — тем, что над этим угорают. Он всех обхватил, в этом его феномен. Но его треков в чартах не видел. Даже подумал, что на музыкальных площадках он не выпускается», — заявил музыкант.

Рэпер уверен, что SHAMAN нужно больше экспериментировать и даже петь в других странах, чтобы увеличить просмотры.

«Ему экспериментировать нужно, пробовать за другую страну петь что-нибудь. Эксперименты нужны».

Моргенштерн* добавил, что Дронов не набрал бы популярность, если бы не СВО, поскольку прославился во время «волны патриотизма».

* Признан иноагентом в РФ

Информационное агентство «Informing»

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