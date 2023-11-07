Садальский обругал сбежавшего Галкина: «Глубоко глупый человек»

Станислав Садальский высказался о сбежавшем Максиме Галкине*.
«Максим – человек глупый. Он глубоко глупый, понимаете? Лучше бы уже молчал. Сидел, молчал бы», - заявил заслуженный артист РСФСР.
Стас подчеркнул, что «к нему всегда так относился» и не считал никогда шоумена умным». По словам актера, даже когда ведущий вел передачи на федеральном телеканале, подвергался критике.
«Когда он на «Первом канале был», я всегда так говорил о его «талантах» в кавычках. Поэтому я не хочу обсуждать глупого человека», - заключил Садальский.
* Признан иноагентом в России