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Садальский обругал сбежавшего Галкина: «Глубоко глупый человек»

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Садальский обругал сбежавшего Галкина: «Глубоко глупый человек»
Знаменитости
Источник фото: @maxgalkinru

Станислав Садальский высказался о сбежавшем Максиме Галкине*.

«Максим – человек глупый. Он глубоко глупый, понимаете? Лучше бы уже молчал. Сидел, молчал бы», - заявил заслуженный артист РСФСР.

Стас подчеркнул, что «к нему всегда так относился» и не считал никогда шоумена умным». По словам актера, даже когда ведущий вел передачи на федеральном телеканале, подвергался критике.

«Когда он на «Первом канале был», я всегда так говорил о его «талантах» в кавычках. Поэтому я не хочу обсуждать глупого человека», - заключил Садальский.

* Признан иноагентом в России

Информационное агентство «Informing»

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