Информинг » Знаменитости » Такой худой Волочкову еще никогда не видели: балерина исхудала до неузаваемости

Такой худой Волочкову еще никогда не видели: балерина исхудала до неузаваемости

Image 16+
Такой худой Волочкову еще никогда не видели: балерина исхудала до неузаваемости
Знаменитости
Источник фото: @volochkova_art

Анастасия Волочкова уверяет, что для поддержания стройности идет на многие жертвы. Балерина придерживается диеты, употребляя низкокалорийные продукты. 

Не так давно танцовщица поделилась результатами своего труда. Она похвасталась фанатам еще более стройным телосложением.

По словам Анастасии, в 47 лет она умудряется поддерживать тот вес, который имела еще 25 лет назад.

Но поклонники не оценили старания звезды.

Некоторые пользователи заявили, что Волочкова выглядит чрезмерно худой и не привлекательной.
Особенно, если учитывать конституцию балерины - узкие бедра и широкие плечи. Другие и вовсе выразили беспокойство за  здоровье знаменитости.

Источник фото: @volochkova_art 


Информационное агентство «Informing»

Уехала в Петербург: Пугачева покинула замок из-за штурма журналистов и поклонников

Уехала в Петербург: Пугачева покинула замок из-за штурма журналистов и поклонников

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Ургант сделал неожиданное признание в Дубае о России: «Рассчитывал на большее»

Сегодня, 10:54

Такой худой Волочкову еще никогда не видели: балерина исхудала до неузаваемости

Сегодня, 10:33

Похудела на 27 килограммов: Ирина Пегова напугала дряхлой кожей и истощенной внешностью

Сегодня, 10:10

В кинофильме «Берегись автомобиля» зрители нашли киноляп с рубашкой Деточкина

Сегодня, 08:47

Стало известно, как сейчас выглядит солистка группы «Вирус» Ольга Лаки

Сегодня, 08:26

Двойник Леонида Якубовича заявил о родстве с ведущим: мужчина требует тест ДНК

Сегодня, 00:21

Лариса Рубальская рассказала о давней обиде на Кристину Орбакайте

Сегодня, 00:13

Отъезд Ваенги из России наделал шума в Сети: психанула и забрала сына

Сегодня, 00:00

Горячий стриптиз в Дубае: Филипп Киркоров покрутил упругими ягодицами перед публикой

Вчера, 23:58

В доме Цыгановых прошли «обыски»: с чего все началось и почему в этом винят Собчак

Вчера, 20:33

Таксист из Тулы перепел Наталью Гулькину в шоу на Первом канале

Вчера, 20:23

Названа причина отсутствия Пугачевой на похоронах Темирканова в Петербурге

Вчера, 19:13

Какие артисты поддержали возвращение Пугачевой в Россию: Джигурда, Барецкий и Резник

Вчера, 18:39

Сын Градского сделал скандальное признание о молодой жене отца: «Занималась своими делами»

Вчера, 17:54

Дерзкое бикини и красивый загар: Олеся Судзиловская очаровала новыми пляжными фото

Вчера, 16:18

Москвичи требуют отменить пятидневный рабочий график

Вчера, 14:19

В фильме Рязанова «Служебный роман» обнаружили киноляп с очками Новосельцева и Калугиной

Вчера, 13:40

Хабенский и Пересильд: Названы лучшие актеры России уходящего года

Вчера, 13:31

Выпивший залпом бутылку водки «за донаты» стример Шлюз умер на глазах подписчиков

Вчера, 13:28

Режиссер Никоненко предложил расстрелять мужа Пугачевой: «Вместо пуль – фекалии»

Вчера, 12:07

Новости партнеров
2023
ru-RU