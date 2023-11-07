Такой худой Волочкову еще никогда не видели: балерина исхудала до неузаваемости

Анастасия Волочкова уверяет, что для поддержания стройности идет на многие жертвы. Балерина придерживается диеты, употребляя низкокалорийные продукты.

Не так давно танцовщица поделилась результатами своего труда. Она похвасталась фанатам еще более стройным телосложением.

По словам Анастасии, в 47 лет она умудряется поддерживать тот вес, который имела еще 25 лет назад. Но поклонники не оценили старания звезды.

Некоторые пользователи заявили, что Волочкова выглядит чрезмерно худой и не привлекательной.

Особенно, если учитывать конституцию балерины - узкие бедра и широкие плечи. Другие и вовсе выразили беспокойство за здоровье знаменитости.



