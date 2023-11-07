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Ургант сделал неожиданное признание в Дубае о России: «Рассчитывал на большее»

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Ургант сделал неожиданное признание в Дубае о России: «Рассчитывал на большее»
Знаменитости
Источник фото: @urgantcom

На концерте в ОАЭ Иван Ургант заявил, что мечтал стать заслуженным артистом России. Именно поэтому шоумен стал активно сотрудничать с Владимиром Познером. По мнению ведущего, работа с президентом академии ТЭФИ должна принести ему много наград.

«Честно говоря, рассчитывал на большее, на звание заслуженного артиста. Мне кажется, это бы было логично», — сказал телеведущий во время выступления в Дубае.

Напомним, в ходе программы Ургант также рассказал о чувствах которые испытывает к РФ. Он заверил, что очень сильно любит родину. Кроме того, выразил надежду на «мир во всем мире».

Информационное агентство «Informing»

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