Ургант сделал неожиданное признание в Дубае о России: «Рассчитывал на большее»

На концерте в ОАЭ Иван Ургант заявил, что мечтал стать заслуженным артистом России. Именно поэтому шоумен стал активно сотрудничать с Владимиром Познером. По мнению ведущего, работа с президентом академии ТЭФИ должна принести ему много наград.

«Честно говоря, рассчитывал на большее, на звание заслуженного артиста. Мне кажется, это бы было логично», — сказал телеведущий во время выступления в Дубае.

Напомним, в ходе программы Ургант также рассказал о чувствах которые испытывает к РФ. Он заверил, что очень сильно любит родину. Кроме того, выразил надежду на «мир во всем мире».