Экс-звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова рассказала, в каком мужчине нуждается

Российская актриса и телеведущая Юлия Михалкова — одна из самых привлекательных представительниц отечественного шоу-бизнеса. Вокруг личной жизни бывшей участницы команды КВН «Уральские пельмени» распространяются самые разные слухи. Однако сама Юлия не любит говорить о личном, хотя недостатка мужского внимание она явно не испытывает, пишет Bimru.

Михалкова хочет, чтобы ее мужчина был самодостаточным человеком

В недавнем интервью Михалкова рассказала, какие качества ценит в мужчинах. По словам одной из самых узнаваемых комедийных артисток страны, в этом плане все просто. Она хочет, чтобы ее мужчина был самодостаточным человеком, который несет ответственность за свои слова.

По мнению Юлии, мужчина, который не может выполнить свое обещание, не является настоящим мужчиной. Надежность и ответственность — самые лучшие и нужные качества для семейной жизни, считает Юлия.

«С удивлением обнаруживаю, что достаточное количество мужчин к своим 40-60 годам не имеют ответов на эти простые вопросы. А жаль», — заявила Михалкова.