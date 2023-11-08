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Актриса Анна Якунина рассказала о дружбе с Максимом Авериным

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Актриса Анна Якунина рассказала о дружбе с Максимом Авериным
Знаменитости
Источник фото: @_annyakunina_

Актриса Анна Якунина известная по роли в сериале «Склифосовский», а также по многим другим работам в театре и кино. Но судьбоносными для нее стали съемки именно в сериале «Склифосовский», которые длились с 2021-го по 2017 год. В теленовелле Якунина исполнила роль Нины Добровской. Изначально Якунина должна была сыграть эпизодическую роль, но со временем ее персонаж стал одним из главных, пишет Вечерний курьер.

Актриса очень хорошо отзывается о съемках в сериале и о команде, которая стала для нее родной. Партнером по сериалу  был Максим Аверин, с которым актриса не только хорошо сработалась в кадрах, но и сдружилась за пределами съемочной площадки.

«Мы с Авериным познакомились в театре «Сатирикон». Когда я ушла из него, стали дружить еще крепче. Я подругам иногда не так доверяю, как доверяю Максу», - поделилась в интервью Вечернему курьеру Якунина.

Информационное агентство «Informing»

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