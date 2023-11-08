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Елена Вяльбе рассказала о своем отце, который живет на Украине

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Елена Вяльбе рассказала о своем отце, который живет на Украине
Знаменитости
Источник фото: @elenavalbe

55-летняя лыжница Елена Вяльбе рассказала, что ее родители расстались еще до ее появления на свет. И хотя, когда повзрослела, она пыталась наладить отношения с отцом, но ничего из этой затеи не вышло.

На сегодняшний день спортсменке ничего не известно о ее родителе.

В передаче «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1» она рассказала: 

«Папа родился и живет на Украине. К сожалению, я с ним не общаюсь. Даже не знаю, жив ли он сейчас, или нет. Они с мамой расстались, когда я еще не появилась на свет. Отец работал таксистом в Магадане. На то время это была хорошая профессия».

По словам Вяльбе, она не обижена на отца, но очень в нем разочарована. 

«Первый раз я увидела своего папу, когда мы с мамой сели в такси. После этого мы с ним не общались. Когда мне было лет 20, я хотела с ним общаться, но наши отношения не были искренними. Я даже не могла назвать его  папой. Потом я поняла, что ему от меня ничего не надо, кроме денег. В какой-то момент я не выдержала и решила, что это нужно прекратить», — продолжила свой рассказ спортсменка.

Стоит отметить, что Елена Вяльбе всю свою жизнь прожила на территории России, любит ее и поддерживает солдат на СВО. Также на территорию Украины отправился и ее младший брат Михаил.

«Миша ушел добровольцем еще с самого начала. Ему еще 40 лет нет. Но до этого он уже был в горячих точках. И вот они с сослуживцами приняли решение поехать на СВО. Брат иногда звонит, но ни о чем не рассказывает. Мне кажется, редко когда ребята делятся с близкими о том, как им там сложно. Все пытаются друг друга поддержать оптимизмом», — подытожила Вяльбе.

Информационное агентство «Informing»

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