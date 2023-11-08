Годится во внучки: 59-летний Владимир Машков закрутил роман с красоткой, младше на 36 лет

Российский актер Владимир Машков мог закрутить роман с коллегой по цеху Ксенией Утехиной. Как пишут сегодня репортеры, пара скрывает романтические отношения.

По данным источников, артисты состоят в романтической связи, но прячутся от посторонних глаз. Машков старше своей избранницы на целых 36 лет. 23-летняя Утехина относительно недавно начала свою карьеру в отечественном кинемотографе.

Первую роль девушка сыграла в фильме «Небесная команда».

Актеры не комментируют эту информацию. Актриса часто выкладывает в социальных сетях фото с мужчиной, который вовсе не похож на артиста.