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Основатель тверской студии «Салам» отрицает запись песен Пугачевой: «Какой-то бред»

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Основатель тверской студии «Салам» отрицает запись песен Пугачевой: «Какой-то бред»
Знаменитости
источник фото: pixabay.com

Основатель студии звукозаписи «Салам« Михаил Саламов высказался после слухов о том, что Пугачева записала тайно новые песни в ходе недавнего визита в РФ. Иномарку Аллы Борисовной увидели возле »Салама».

По словам звукорежиссера Игоря Лалетина, Примадонна приехала в студии для записи композиций, однако не для релиза, а для личного пользования. Однако Михаил, который является давним знакомым артистки, сообщил свою версию происходящего.

Он подтвердил визит певицы в студию, но на вопрос журналистов, действительно ли Алла Борисовна записывала новые хиты, ответил отрицательно:

«Пишут какой-то бред!».

Информационное агентство «Informing»

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