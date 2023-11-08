Основатель тверской студии «Салам» отрицает запись песен Пугачевой: «Какой-то бред»

Основатель студии звукозаписи «Салам« Михаил Саламов высказался после слухов о том, что Пугачева записала тайно новые песни в ходе недавнего визита в РФ. Иномарку Аллы Борисовной увидели возле »Салама».

По словам звукорежиссера Игоря Лалетина, Примадонна приехала в студии для записи композиций, однако не для релиза, а для личного пользования. Однако Михаил, который является давним знакомым артистки, сообщил свою версию происходящего.

Он подтвердил визит певицы в студию, но на вопрос журналистов, действительно ли Алла Борисовна записывала новые хиты, ответил отрицательно:

«Пишут какой-то бред!».