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Променял Россию на Китай: певец Витас не планирует давать концерты на родине

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Променял Россию на Китай: певец Витас не планирует давать концерты на родине
Знаменитости
Источник фото: @vitasroom

Сергей Пудовкин объяснил, почему Витас не выступает в РФ. Продюсер отметил, что певец сейчас находится в том статусе и возрасте, которые его побуждают путешествовать по миру, развивать международные отношения и строить мосты дружбы между странами.

В планах артиста на ближайшее время нет концертов в России. Витас делает акцент на китайскую аудиторию.

В феврале следующего года популярному исполнителю исполнится 45 лет, но он не планирует устраивать по этому поводу юбилейный концерт на родине.

Как считает музыкант, публика Китая его вполне удовлетворяет не только финансово, но и с точки зрения самореализации.

Информационное агентство «Informing»

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