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Журналисты составили список русских и украинских артистов, погибших в зоне СВО

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Журналисты составили список русских и украинских артистов, погибших в зоне СВО
Знаменитости
источник фото: pixabay.com

Некоторые артисты приняли участие в спецоперации, отдав свою жизнь. В Сети появился список русских и украинских артистов, погибших в зоне СВО.

В мае 2023 погиб автор «Уральских пельменей» Игорь Истомин. Ему было 55 лет. В ноябре стало известно о смерти режиссера и балетмейстера Рязанского музыкального театра Александра Сапрунова.

Во время решающей битвы за Ирпень ушел из жизни 33-летний украинский актер Павел Ли. 

В 2022 году в боевых действиях против ВС России умер участник «Лиги смеха», 26-летний Ярослав Гаркавло.

Летом 2023 года пришла весть о кончине на Харьковском направлении 29-летнего украинского актера Евгения Светличного. Также трагически погиб Филипп Виннер в возрасте 31 год. Кроме того, в рядах ВСУ умер Алексей Хильский, звезда телесериала «Нюхач».

Информационное агентство «Informing»

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