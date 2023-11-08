Журналисты составили список русских и украинских артистов, погибших в зоне СВО

Некоторые артисты приняли участие в спецоперации, отдав свою жизнь. В Сети появился список русских и украинских артистов, погибших в зоне СВО.

В мае 2023 погиб автор «Уральских пельменей» Игорь Истомин. Ему было 55 лет. В ноябре стало известно о смерти режиссера и балетмейстера Рязанского музыкального театра Александра Сапрунова.

Во время решающей битвы за Ирпень ушел из жизни 33-летний украинский актер Павел Ли.

В 2022 году в боевых действиях против ВС России умер участник «Лиги смеха», 26-летний Ярослав Гаркавло.

Летом 2023 года пришла весть о кончине на Харьковском направлении 29-летнего украинского актера Евгения Светличного. Также трагически погиб Филипп Виннер в возрасте 31 год. Кроме того, в рядах ВСУ умер Алексей Хильский, звезда телесериала «Нюхач».