Звезда новогодних корпоративов: Пугачева может спеть в Москве за невообразимые деньги

Алла Борисовна может подзаработать во время новогодних праздников на корпоративе. Примадонну увидеть можно за 46 миллионов рублей (порядка 500 тыясяч долларов), пишет MASH.

Продюсеры артистки выставили райдер с рекордным гонораром, который увеличился на 150 тысяч по сравнению с 2020 годом. В эту стоимость не входят расходы на дорогу и проживание.

Касательно места проведения концерта, Пугачева готова выступить в Дубае и на Кипре. Приезда Аллы Борисовной в Москву не исключен, хотя обязательной является полная конфиденциальность.