Лидер «Любэ» Расторгуев не отменил концерт, несмотря на опасения врачей

Лидер российской группы «Любэ» и ее солист Николай Расторгуев решил не отменять концерт в Бурятии, несмотря на свои проблемы со здоровьем. Об этом информирует портал burunen.ru, ссылаясь на заявление представителей музыкального коллектива.

Концерт пройдет 20 мая 2024 года

По информации некоторых источников, концерт состоится в Улан-Удэ в Физкультурно-спортивном комплексе. Он пройдет 20 мая 2024 года. Группа «Любэ», к слову, выступит в рамках гастрольного тура, посвященного 35-летию этого коллектива.