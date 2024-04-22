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Выяснилось, кто покинул шоу «Новая Фабрика звезд» в восьмом выпуске

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Выяснилось, кто покинул шоу «Новая Фабрика звезд» в восьмом выпуске
Знаменитости
Источник фото: @nasretdinovakamiliya

В восьмом выпуске «Новой Фабрики звезд» Мари Краймбрери присоединилась к основному жюри, оценивая номера конкурсантов совместно с другими судьями. Среди номинантов на вылет в этот выпуске оказались сын Сергея Филина, Дарья Кочнева, Камилия Насретдинова. 

Выступление Камилии впечатлило Краймбрери настолько сильно, что она выразила желание брать уроки у этой певицы. Шнуров признался в своих чувствах к ней, а Филин и Кочнева представили собственные песни. 

По итогам проведенного голосования решено, что Филин останется в проекте, а Насретдинова его покинет.

Информационное агентство «Informing»

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