Выяснилось, кто покинул шоу «Новая Фабрика звезд» в восьмом выпуске

В восьмом выпуске «Новой Фабрики звезд» Мари Краймбрери присоединилась к основному жюри, оценивая номера конкурсантов совместно с другими судьями. Среди номинантов на вылет в этот выпуске оказались сын Сергея Филина, Дарья Кочнева, Камилия Насретдинова.

Выступление Камилии впечатлило Краймбрери настолько сильно, что она выразила желание брать уроки у этой певицы. Шнуров признался в своих чувствах к ней, а Филин и Кочнева представили собственные песни.

По итогам проведенного голосования решено, что Филин останется в проекте, а Насретдинова его покинет.