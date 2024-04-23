Обнаженный Деревянко показал фигуру и поразил поклонников

На странице Павла Деревянко появилась новая фотография, привлекшая внимание публики. На снимке актер позирует полуобнаженным с подписью:

«Фотка старая, настроение новое».

Фанаты выразили восхищение формой актера и сравнили его с зарубежными звездами. Они просили Деревянко радовать их подобными снимками чаще, отмечая, что это праздник для их глаз.

Источник фото: @pablo_derevyanko

Кроме актерской деятельности, Павел известен своими отношениями с Зоей Фуць, которую назвал своей возлюбленной. Пара часто появляется на публичных мероприятиях, и артист выражает радость от того, что долгое время добивался расположения девушки.