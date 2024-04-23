Шура впервые откровенно рассказал о любви, творчестве и возможных детях

Певец Шура решил поделиться подробностями личной жизни и творческими планами в новом интервью.

Он пообщался с изданием «СтарХит» и рассказал, что мечтает выпустить новый современный хит. Артист отметил, что сейчас он вдохновлен на лирические композиции и уже записал большое количество стихов.

Помимо этого он решил создать личный мерч, который успешно набирает обороты не только на территории РФ. По его словам, мерч заказывают со всего мира.

«Заказы идут со всего мира, и порой доставка, например, на другой континент, стоит дороже, чем сама одежда. Но это не останавливает моего слушателя, чему я очень рад», - отметил Шура.

Подробно говорить о личной жизни Шура не захотел. Но он признался, что всю карьеру влюблялся и мечтал о создании семьи, но пока это не вышло сделать. По словам артиста, у него сложный характер для создания семьи.

Пока же своей семьей он считает творческий коллектив и свою крестницу.

«И отношу к своей семье мою маленькую крестницу. Да, я крестный папа и очень горжусь этим. Я очень люблю детишек», - сказал Шура.