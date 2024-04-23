Появились новости о состоянии Юрия Куклачева после обширного инфаркта - идет на поправку

Дрессировщик кошек Юрий Куклачев перенес инфаркт во время своего концерта. Ему провели экстренную операцию на сердце без наркоза из-за острой необходимости.

Куклачев находится на пути к выздоровлению и готовится к выписке домой

После выступления артист пожаловался на боли в груди и был госпитализирован. У него оторвался тромб, что могло привести к плачевным последствиям. В настоящее время Куклачев находится на пути к выздоровлению и готовится к выписке домой.

Поклонники выразили свою поддержку артисту, отметив его великолепное искусство и пожелав скорейшего восстановления.

Куклачев долго готовился к своему юбилею, он переживал за результат, репетируя с кошками. Несмотря на стресс, вызвавший госпитализацию, артист уверяет, что продолжит и далее радовать зрителей своим искусством, пишет Пятый канал.