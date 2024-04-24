Третий супруг Татьяны Булановой задолжал налоговой крупную сумму: в долгах, как в шелках

Не прошло и года как певица Татьяна Буланова вышла замуж за молодого бизнесмена из Северной столицы Валерия Руднева, как о его финансовом положении всплыла интересная информация, пишет Царьград.

Не скупился на дорогие подарки

Несмотря на большую разницу в возрасте, которая составляет 19 лет, Буланова все же стала супругой экс-теннисиста, который приложил немало усилий, чтобы доказать, что он достоин ее руки и сердца. Руднев не скупился на дорогие подарки для любимой и во время помолвки преподнес певице кольцо Tiffany с огромным бриллиантом, стоимость которого оценивается в 600 тысяч. А уже после свадьбы бизнесмен подарил своей супруге ресторан в центре Петербурга за 50 млн.

Задолжал налоговой крупную сумму

Стоит отметить, что Руднев занимается ресторанным бизнесом и вместе с еще одним совладельцем содержит несколько точек питания в Москве и Петербурге. А вот на Неве он является сам себе хозяином и именно по этому активу бизнесмен задолжал налоговой почти 750 тыс. рублей. Но самой большой проблемой являются судебные приставы, потому как бизнесмен должен выплатить по кредитам 8,9 млн рублей.