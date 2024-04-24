Информинг » Знаменитости » Третий супруг Татьяны Булановой задолжал налоговой крупную сумму: в долгах, как в шелках

Третий супруг Татьяны Булановой задолжал налоговой крупную сумму: в долгах, как в шелках

Image 16+
Третий супруг Татьяны Булановой задолжал налоговой крупную сумму: в долгах, как в шелках
Знаменитости
Источник фото: @bulanovafan.official

Не прошло и года как певица Татьяна Буланова вышла замуж за молодого бизнесмена из Северной столицы Валерия Руднева, как о его финансовом положении всплыла интересная информация, пишет Царьград.

Не скупился на дорогие подарки

Несмотря на большую разницу в возрасте, которая составляет 19 лет, Буланова все же стала супругой экс-теннисиста, который приложил немало усилий, чтобы доказать, что он достоин ее руки и сердца. Руднев не скупился на дорогие подарки для любимой и во время помолвки преподнес певице кольцо Tiffany с огромным бриллиантом, стоимость которого оценивается в 600 тысяч. А уже после свадьбы бизнесмен подарил своей супруге ресторан в центре Петербурга за 50 млн. 

Задолжал налоговой крупную сумму

Стоит отметить, что Руднев занимается ресторанным бизнесом и вместе с еще одним совладельцем содержит несколько точек питания в Москве и Петербурге. А вот на Неве он является сам себе хозяином и именно по этому активу бизнесмен задолжал налоговой почти 750 тыс. рублей. Но самой большой проблемой являются судебные приставы, потому как бизнесмен должен выплатить по кредитам 8,9 млн рублей.

Информационное агентство «Informing»

Выяснилось, кто снял маску и покинул шоу «Маска» за пару шагов до финала

Выяснилось, кто снял маску и покинул шоу «Маска» за пару шагов до финала

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Шура впервые откровенно рассказал о любви, творчестве и возможных детях

Вчера, 23:08

64-летняя певица Надежда Бабкина перепела хит Инстасамки

Вчера, 22:23

Певица Алсу рассказала правду об изменах мужа и разводе

Вчера, 21:38

Появились новости о состоянии Юрия Куклачева после обширного инфаркта - идет на поправку

Вчера, 21:38

Похудевшая Алла Пугачева в новом стильном парике провела время в ресторане на Кипре

Вчера, 20:13

Дочь Марка Захарова, Александру, подозревают в романе с многодетным бизнесменом

Вчера, 13:13

Стало известно, правда ли, что Александр Масляков покидает КВН

Вчера, 13:03

Стала соседкой Макаревича: Екатерина Варнава купила апартаменты в Грузии за 15 млн

Вчера, 13:03

Стала известна дата премьеры телесериала «Универ. 13 лет спустя»

Вчера, 12:53

Обнаженный Деревянко показал фигуру и поразил поклонников

Вчера, 12:13

Певец Клявер заявил, что Туриченко подставил его на «Маске»

Вчера, 11:48

Беременная Лиза Арзамасова появилась на ММКФ с Родионом Газмановым, не Авербухом

Вчера, 11:38

Состоялось возвращение Лолиты на российское ТВ после «голой вечеринки»

Вчера, 11:13

Адвокат Бенхин: Алла Пугачева хочет написать дарственную на замок своим двойняшкам

Вчера, 11:13

Никиту Кологривого заметили с девушкой Гарика Харламова

Вчера, 10:58

Муж Кудрявцевой показал, с кем проводит время после реабилитации — и это не жена

Вчера, 10:38

48-летний Шура после организации собственных похорон ходит на рынок и ощипывает кур в Балашихе

Вчера, 10:18

«Было жутко стыдно»: Выяснилось, как прошел концерт SHAMANа для бабушек в Уфе

Вчера, 09:48

Grisha Urgant: Ведущий Иван Ургант выступил на частном светском балу в Москве

Вчера, 09:48

Барецкий заявил, что готов жениться на Пугачевой, но есть одно условие

Вчера, 08:38

Новости партнеров
2023
ru-RU